Jordi Condom ziet goede en minder goede dingen na nederlaag bij Anderlecht: "Soms naïef, een ploeg met hun kwaliteiten straft zoiets af"

Neen, op de nederlaag van Seraing op Anderlecht viel eigenlijk niets af te dingen. Al speelden de Luikenaars wel een moedige wedstrijd, bijna een uur met een mannetje minder.

"De rode kaart heeft ons natuurlijk wel wat genekt", opende Jordi Condom. "Na de uitsluiting was de 0-0 vasthouden ons enige doel."

"Maar de doelpunten komen er wel na foutjes van ons, tegen een ploeg met de kwaliteiten van Anderlecht wordt zoiets uiteraard afgestraft."

Naïef

"We waren af en toe misschien te naïef, maar ik onthou ook positieve zaken waar we kunnen op verder bouwen."

"Onze ploeg is er eentje met vele jonkies, die niet veel ervaring hebben in de hoogste voetbalklasse. En onze kern is heel dun voorlopig, dus het uitvallen van Bernier is misschien nog een groter probleem dan de nederlaag op Anderlecht."