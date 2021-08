23-jarige Belg wordt sportief directeur van Zweedse profclub: "Ik had een heel goeie voorbereiding aan de andere kant van de tafel"

Hij was één van de jongste voetbalmakelaars ooit in dit land en nu is hij de jongste sportief manager van Zweden. De 23-jarige Jwan Hamo werd bij Dalkurd FF binnengehaald om de club weer naar het hoogste niveau te brengen. Het verhaal van een jongeman met een missie.

Hamo was in zijn jeugd een talent dat eerst bij Woluwe-Zaventem en daarna bij KV Oostende de jeugdreeksen doorliep. Maar een zware blessure maakte een einde aan zijn voetbaldroom. Hij ging op 19-jarige leeftijd aan de slag als makelaar en werkte zich op tot vertrouwenspersoon van heel wat jonge voetballers. Maar een aantal maanden geleden kreeg hij ineens een verrassende aanbieding van de Zweedse derdeklasser Dalkurd en die kon hij niet laten liggen.

Jwan, Dalkurd... Hoe in godsnaam komt een 23-jarige Belg daar terecht?

"Wel, ik had al maanden contact met de voorzitter. De club is pas in 2004 opgericht. Het waren een aantal Koerden die het initiatief namen en omdat ik ook Koerdisch bloed heb... Het was wel niet het plan, maar ineens belde de voorzitter me dat hij me als sportief directeur wilde. Hij was heel overtuigend en wou me echt. Ik heb er even over nagedacht, maar dit wou ik niet laten liggen."

Dalkurd is ook niet meteen een naam die bekend is bij het Belgische publiek.

"Het is een unieke club. Ze werd opgericht uit het niets en begon in de laagste divisie. In 2017 promoveerden ze naar de Allsvenskan, de hoogste klasse, maar degradeerden het jaar nadien. Het is een club van en voor het volk, dat maakt het zo mooi. De club wil weer naar waar ze thuishoren, naar eerste klasse. En dat is mede mijn taak geworden."

De ambities zijn groot dus. De druk die daarmee gepaard gaat voor een jonge gast als jij eveneens.

"(lacht) Druk is er overal in het voetbalwereldje. Er zijn grote middelen beschikbaar. De eigenaars willen op langere termijn ook Europa in. Ik zit al vier jaar in deze wereld en ik heb mijn netwerk waardoor ik heel veel spelers ken. Via mij en mijn scoutingteam willen we goeie spelers aantrekken om de doelen te bereiken."

Een makelaar aan de andere kant van de tafel gaat je niet zo snel iets kunnen wijsmaken.

"Ik heb inderdaad aan de andere kant gezeten en dat maakt het iets makkelijker. Ik ken bepaalde trucs en als ze die bij mij proberen, zeg ik al snel: 'Niet met mij! Ik weet wat je van plan bent en het zal niet gebeuren.' De makelaarswereld is een hele goeie voorbereiding om te weten hoe het er aan toegaat. Wat er allemaal gebeurt naast het veld. Je leert er heel veel uit."

Wat is jouw filosofie van welk voetbal er gespeeld moet worden?

"Hard! We moeten de tegenstander van begin tot einde verstikken. Agressief en dominant, van de eerste tot de laatste minuut. Wij willen ook met de jeugd werken. We willen een ander voetbal spelen dan de rest. Hard en recht naar doel. Alles draait om winnen, zeker thuis. En tot nu toe lukt dat goed. We zijn nog ongeslagen thuis."

Er zijn weinig 23-jarigen die hiertoe al in staat zouden zijn. Laat staan dat ze ervoor gevraagd zouden worden. Heb je geen schrik?

"Absoluut niet. Ik ben iemand die houdt van een uitdaging en dit is er één. Dit is een heel mooi project en ik wil er al mijn energie insteken."

Je bent ambitieus...

"Zeker wel! Ik wil bepaalde doelen bereiken. Maar ik kijk niet naar mijn eigen cv. Ik wil het beste voor de club. Die komt op de eerste plaats."

Wat is jouw bijdrage geweest tot nu?

"Ik heb ze harder gemaakt, denk ik. Iedereen die voor de club speelt, moet weten hoe we het willen aanpakken. Ik heb ook een nieuwe trainer gehaald en drie versterkingen die de ploeg beter maken. Er is een structuur neergezet plus een winnaarsmentaliteit geïnstalleerd."

Succes Jwan!