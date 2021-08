Aanvaller in iets andere rol onderuit bij Mechelen: "Ben vooraan opgeleid, maar keuze van de coach"

Voor KV Mechelen was het ook op speeldag 3 een teleurstelling om te verwerken. Ook voor nieuwe aanwinst Hugo Cuypers was het geen makkelijke wedstrijd.

"Het was geen makkelijke match, ook niet voor mij. We hebben kansen gehad om op voorsprong te komen, maar dat is niet gelukt", aldus Cuypers in zijn reactie na de 1-3 nederlaag tegen Eupen.

Voor Cuypers zelf was het spelen op een ietwat andere positie, want coach Vrancken had een en ander bijgestuurd in de veldbezetting.

Vooraan opgeleid

"Klopt, ik heb wat meer langs de kant moeten spelen en dat is toch anders voor mij. Ik ben als spits opgeleid en daar kan ik me het best laten zien."

"Maar ik doe wat de coach van me vraagt. Ook op de flanken, ik probeer dat op alle posities te doen. Deze keer kwam het er niet uit."