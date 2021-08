Christian Benteke begint seizoen met wedstrijd tegen Chelsea ... en Lukaku? "Geweldig om tegen hem te spelen"

De voorbereiding van Crystal Palace zit erop. Dit weekend begint de Premier League opnieuw. Christian Benteke en co doen dat met een uitwedstrijd tegen Chelsea. De kans bestaat dus dat hij Romelu Lukaku na een lange tijd meteen weer tegenkomt op de Engelse velden.

Want Romelu Lukaku staat op het punt om opnieuw te tekenen voor The Blues. De deal is zo goed als rond. Het blijft enkel nog wachten op de officiële voorstelling.

Voor Christian Benteke roept de terugkeer van zijn collega alvast enkele mooie momenten op: “Het brengt me terug naar de tijd toen hij nog voor West Brom en Everton speelde, en ik bij Aston Villa. Het was geweldig om tegen hem te spelen. Ik mag hem als persoon en als speler. Het zou leuk zijn als hij terugkeert”, vertelt de Rode Duivel aan Football Daily.

De 30-jarige spits begint ondertussen aan zijn zesde seizoen bij The Eagles. Al staat daar na de aanstelling van kersvers trainer Patrick Vieira veel op til. Het zou weleens kunnen dat we een nieuw Crystal Palace te zien krijgen: “Hij wil dat we hoger op het veld spelen en dat we de bal ook hoger krijgen. Hij wil dat we kansen creëren. Want om wedstrijden te winnen moet je kansen creëren en ze afmaken.”