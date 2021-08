1B - Lierse Kempenzonen streeft naar stabiliteit

In 1B, de Belgische tweede klasse, vindt dit weekend de eerste speeldag van het nieuwe seizoen plaats. Vandaag stellen we u Lierse Kempenzonen voor.

Vorig seizoen eindigde Lierse Kempenzonen op de zevende en voorlaatste plaats in de competitie. De ploeg van Tom Van Imschoot behaalde 16 punten in 28 wedstrijden. Door de coronacrisis werd er vorig seizoen niet gevoetbald in Eerste Nationale en zo ontsnapte de club aan degradatie. De Lierenaars zullen dit seizoen beter moeten presteren als ze actief willen blijven in het profvoetbal.



Ivan Yagan keerde deze zomer terug naar 't Lisp na een avontuur bij RWDM. "Lierse Kempenzonen is een club die ik goed ken en waardeer. Het ging er goed tijdens het seizoen 2017-2018. Het is de perfecte plek om te presteren: goede infrastructuur, geweldige trainers en fantastische supporters", vertelt de Armeense international in een interview met Voetbalkrant.

"De voorbereidingen op het seizoen gingen uitstekend. We hebben hard gewerkt en de trainers pakten mijn zwakke punten aan. Ik had af en toe een terugkerende kleine blessure en daarvan vonden we de oorzaak. Ik moest mijn billen versterken omdat een van de drie spierzones te zwak was. De fysieke trainer, Patrick Desci, deed het geweldig. Een geweldige staf! Onze coach, Tom Van Imschoot, en onze T2, Nico Van Kerckhoven, zorgden voor een spel dat niet alleen goed maar ook effectief is. We zullen aanvallend voetbal spelen, het balbezit opeisen en heel fysiek spelen”, legt de ex-speler van Charleroi uit.

© photonews

Ambities

"We willen gewoon de degradatie vermijden. We streven naar stabiliteit en het doel is om de club beetje bij beetje te laten groeien. Lierse Kempenzonen heeft een langetermijnvisie waarbij we momenteel de basis leggen zodat de club verder kan groeien en later de weg naar eerste klasse kan vinden", benadrukt de 31-jarige vleugelspeler.

Transfers

Voor Lierse Kempenzonen was het al een bewogen transferperiode. Heel wat spelers verlieten de club, maar ook op inkomend vlak stond het niet stil. Maar liefst 20 spelers verlieten de club en Lierse Kempenzonen kon ook 14 nieuwe spelers aantrekken.

Inkomende transfers: Joeri Poelmans (Petrorul), Jordy Gillekens (OHL), Ivan Yagan (RWDM), Alexander Maes (FC Arges), Thibaut Van Acker (MVV Maastricht), Stallone Limbombe (OHL), Hakim Abdallah (Hesperange), Kenneth Schuermans (OHL), Jonathan Hendrickx (Akureyri), Seppe Maesen (Heist), Brent Laes (OHL), Jens Naessens (zonder club), Jordi Liongola (zonder club), Guillaume De Schryver (zonder club).

Uitgaande transfers: Ben Santermans (Diest), Simon Van Geest (Diest), Timo Cauwenberg (Belisia SV), Jellert van Landschoot (Helmond Sport), Simon Vermeiren (Lokeren-Temse), Bob Straetman (Merelbeke), Emile Samyn (Knokke), Jef Van Der Veken (Londerzeel), Toon Janssen (Lokeren-Temse), Ayoub Allach (Virton), Yentl Van Genechten (Genk U21), Mathieu Troonbeeckx (Heist), Hannes Smolders (zonder club), Younes Ben Hammou (zonder club), Bren Laes (terug naar OHL), Jo Gilis (terug naar OHL), Sava Petrov (terug naar Westerlo), Euloge Placca Fessou (terug naar Beerschot), Jamal Aabbou (terug naar Lommel), Jordy Gillekens (terug naar OHL).