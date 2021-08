📷 Ancelotti verrast: Eden Hazard én Gareth Bale in basis bij Real Madrid

Real Madrid begint zo meteen aan de competitie in La Liga. Alaves is de eerste tegenstander van het seizoen.

Het was uitkijken wie Ancelotti in zijn basiself zou plaatsen tegen Deportivo Alaves. Rode Duivel Eden Hazard is één van de starters bij de Koninklijke.

Naast Hazard spelen Karim Benzema en Gareth Bale. Die krijgt ook het volledige vertrouwen van Ancelotti.