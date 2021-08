Geen Super League? Real Madrid komt met alternatief en wil naar ... Premier League

Real Madrid was een van de drijvende krachten achter de Super League, een topcompetitie met Europese topclubs uit Engeland, Spanje en Italië. Die komt er niet voorlopig, maar De Koninklijke geeft niet op.

Achter de schermen zou Real Madrid al een paar weken bezig zijn met wilde plannen voor de toekomst, weet Mundo Deportivo.

Ze zouden namelijk het plan hebben opgevat bij De Koninklijke om aan te willen sluiten bij de Engelse Premier League.

Engeland of elders?

De salarisplafonds opgelegd door LaLiga - met alle problemen van dien, denk ook maar aan de issues van Barcelona en Lionel Messi - zijn een doorn in het oog van Real, net als het contract met CVC.

Ook de Serie A of de Bündesliga zouden eventueel opties kunnen zijn, er wordt nu juridisch bekeken of een overstap mogelijk is. Standard had in het verleden onder Duchâtelet ook al eens plannen om naar de Ligue 1 te trekken.