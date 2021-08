Opvallend: Nog een record voor Robert Lewandowski

De topscorer van vorig seizoen (41 doelpunten in 29 wedstrijden), Robert Lewandowski, schenkt Bayern München een 1-1 gelijkspel op Borussia Mönchengladbach.

Vandaag stond in Duitsland de eerste speeldag van het nieuwe seizoen van de Bundesliga op het programma. Bayern München kreeg meteen een zware tegenstander. Op speeldag één moesten de kampioenen van vorig seizoen meteen op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. Na amper tien minuten zette Plea de mannen van Bayern op achterstand, maar nog voor de rust bracht wie anders dan Robert Lewandowski de bordjes op gelijke hoogte.

Dankzij dat doelpunt brak Lewandowski een zoveelste record. De Poolse international is namelijk de enige speler in de Bundesliga ooit die in zijn carrière zeven keer scoorde op de openingsspeeldag. Alweer een straffe prestatie dus van Lewandowski.