Trainer in de wolken over Koen Casteels na sterke prestatie: "Een van de beste doelmannen in de competitie"

Wolfsburg heeft zich op de eerste speeldag niet laten verrassen, het won met 1-0 van Vfl Bochum. Koen Casteels heeft dus ook meteen zijn eerste clean sheet beet. Hij ontving alvast enkele mooie woorden van zijn trainer.

Wout Weghorst zette de thuisploeg na 22 minuten op voorsprong. Op weg naar een eenvoudige overwinning zou je dan denken, maar Bochum ging op zoek naar de gelijkmaker. Koen Casteels toonde zich met enkele fraaie tussenkomsten en verzekerde zijn ploeg daarmee van de volle buit.

Na het laatste fluitsignaal was trainer Mark Van Bommel laaiend enthousiast over zijn goalie: “Koen is één van de beste doelmannen in de Bundesliga. Hij laat al een lange tijd zien dat hij één van de beste in de competitie is. Onze aanvoerder heeft ons vandaag gered.”

Dit seizoen beschikken die Wölfe over een sterk Belgisch tintje. Sebastiaan Bornauw bleef wel de volledige negentig minuten op de bank, Aster Vranckx is dan weer out.