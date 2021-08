Spaanse verdediger laat miljoenencontract schieten

Pau Torres kiest voor het sportieve traject bij Villareal in plaats van het grote geld bij Tottenham in de Premier League.

Torres had een lucratief contract kunnen tekenen bij Spurs, maar zit een overstap niet zitten, zo meldt Marca. Villarreal en Tottenham waren het eens over een transfersom van ongeveer 65 miljoen euro, maar er kan een streep door de deal. Torres wil niet onderhandelen met Spurs en denkt dat het voor zijn ontwikkeling beter is om bij Villarreal te blijven. Hij wil namelijk de Champions League in met zijn club.

Torres speelt al heel zijn leven bij Villareal buiten een uitleenbeurt aan Malaga in het seizoen 2018-2019. Voor de hoofdmacht van Villareal kwam hij al 88 keer in actie waarin hij vijfmaal tot scoren kwam.