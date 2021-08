Wat is er aan de hand? Jason Denayer haalt de selectie bij Lyon niet

Lyon speelt zondagmiddag tegen Angers, maar Jason Denayer zit niet in de selectie van zijn Franse club.

Geen Jason Denayer in de selectie van Lyon. De officiële verklaring is dat hij een coronabesmetting zou opgelopen hebben.

Er doen echter ook veel verhalen de ronde over een nakende transfer. Lyon zou het contract van Denayer willen verlengen, maar daar gaat hij voorlopig niet op in.

"Ik weet niet zeker of hij bij de selectie zal zitten, maar hij is hier en als hij er klaar voor is, zal ik hem gebruiken", zei trainer Peter Bosz mysterieus op de persconferentie.