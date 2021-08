Ex-speler Cercle Brugge maakt indruk bij Monaco: "Hij zal nog veel aan spelen toekomen"

Strahinja Pavlovic (20) maakte tijdens zijn korte uitleenbeurt aan Cercle Brugge een erg sterke indruk. AS Monaco geeft de Serviër dit seizoen de kans om zich in Frankrijk te tonen. Afgelopen weekend mocht hij voor het eerst aan een competitiematch starten.

Ondanks de 1-0 nederlaag op bezoek bij Lorient, na een doelpunt van Terem Moffi, werd de Servische verdediger overladen met lof. Onder meer Niko Kovac, de Kroatische coach van de Monegasken, was onder de indruk van Pavlovic.

"Ik ben erg tevreden over de manier waarop hij zijn eerste competitiematch gespeeld heeft. Hij speelde simpel, won zijn duels en koos op de gepaste momenten om op interceptie te spelen. Hij toonde waarom hij Servisch international is en dat hij het niveau heeft om in de Ligue 1 te spelen. Hij zal hier nog veel aan spelen toekomen."

Ook l'Equipe was best te spreken over het debuut van Pavlovic. Hij werd beloond met een zeven én plaatsje in het elftal van de week.