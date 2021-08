Bayern München wint op het veld van Borussia Dortmund en pakt meteen eerste prijs van het seizoen

Bayern München heeft de eerste prijs van het seizoen beet. De Duitse landskampioen won van Borussia Dortmund in het Signal Iduna Park met 1-3.

Robert Lewandowski was ook in de eerste Duitse topper van het seizoen de matchwinnaar. De Pool was goed voor twee van de drie Beierse doelpunten.

Bij Borussia Dortmund stond Axel Witsel in de basis, maar ook de Rode Duivel was niet opgewassen tegen de Duitse pletwals. Der Rekordmeister meteen favoriet voor de landstitel?