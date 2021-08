Daar gaat men op Old Trafford niét mee lachen: 'Cristiano Ronaldo wil weg bij Juventus en biedt zichzelf aan bij... Manchester City'

De toekomst van Cristiano Ronaldo is dezer dagen onduidelijk. Bij Juventus FC is men er zeker van dat de Portugees zijn laatste contractjaar zal uitdoen. Of heeft hij zichzelf aangeboden bij een andere club?

PSG is de gesprekken alleszins al gestart met Cristiano Ronaldo. De Franse grootmacht denkt echter aan een vrije transfer. In dat geval doet CR7 het seizoen uit bij De Oude Dame. Maar volgens Corriere dello Sport legt Ronaldo zijn eieren in twee mandjes. Zo wil hij samenwerken met Pep Guardiola en heeft hij zichzelf aangeboden bij… Manchester City. En Manchester United? Dat zou overigens een héél spraakmakende transfer zijn. Ronaldo is namelijk een clubicoon van Manchester United én stak zijn liefde voor The Red Devils nooit onder stoelen of banken.