Jonge Belg geeft meteen visitekaartje af in Spaanse tweede klasse

Largie Ramazani, een 20-jarige Belg, maakte op de eerste speeldag van de Segunda Division meteen het verschil voor Almeria. Met twee doelpunten behoedde hij zijn team van puntenverlies tegen Cartagena.

Largie Ramazani maakte in 2020 de overgang van Manchester United naar Almeria. In de Segunda Division was hij afgelopen seizoen goed voor vier doelpunten in 23 competitiewedstrijden.

Maandag begon Almeria aan de nieuwe competitie met een 1-3 zege op het veld van Cartagena. Ramazani, een voormalige jeugdinternational, nam de 0-2 en de 1-3 voor zijn rekening. De jonge Belg kroonde zich zo meteen tot matchwinnaar op de eerste speeldag.

Bij Cartagena viel Andy Kawaya (ex-Anderlecht, KV Mechelen) in de slotfase in.