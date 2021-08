De weg naar het Kampioenenbal: Shakhtar wint in Monaco, Moldaviërs zo goed als zeker van groepsfase

Vele clubs dromen ervan, maar het is er weinigen gegeven. Vanavond stonden de eerste heenwedstrijden in de laatste voorronde van de Champions League op het menu. Een overzicht.

RB Salzburg 2 - 1 Brondby IF

De Oostenrijkers zaten lange tijd in slechte papieren na een doelpunt van Mikael Uhre. De scheve situatie werd echter helemaal omgebogen. In de allerlaatste minuten zorgde Brenden Aaronson voor de overwinning.

FC Sheriff 3 - 0 Dinamo Zagreb

Met FC Sheriff krijgen we (zo goed als zeker) een Moldavische club in de groepsfase van de Champions League. Adama Traore - we kennen hem nog van bij FC Barcelona en Wolverhampton Wanderers - was goed voor twee doelpunten.

AS Monaco 0 - 1 Shakhtar Donetsk

Deze partij was op papier de interessantste van de avond. De Oekraïeners - ze schakelden in de vorige ronde KRC Genk uit - moeten het in eigen huis klaren.