📷 Goed nieuws voor Aster Vranckx: middenvelder is opnieuw op het veld terug te vinden na blessure

Na zijn aankomst bij Wolfsburg in de zomer, kreeg Aster Vranckx al snel slecht nieuws. De jonge Belgische middenvelder zat enkele weken in de ziekenboeg wegens een spierblessure. De blessure behoort nu echter tot het verleden voor de ex-speler van KV Mechelen. Hij heeft namelijk de trainingen kunnen hervatten.

Aster Vranckx zou dus in de komende weken zijn officiële debuut kunnen maken voor Wolfsburg. De Duitse club won afgelopen weekend haar eerste competitiewedstrijd en reist zaterdag naar Hertha Berlijn voordat het op 29 augustus RB Leipzig ontvangt.

Happy to be back on the pitch after 6 weeks🙏🏽#wekeepongoing pic.twitter.com/YfYIfLn2dL