📷 Mooi eerbetoon in het stadion van KV Oostende voor Franck Berrier

Bij KV Oostende hebben ze een mooi eerbetoon in huis voor Franck Berrier. Supportersfederatie Kustboys VZW heeft namelijk een mooi spandoek opgehangen aan de poort van het stadion van KV Oostende en er zal onder meer ook nog een rouwboek komen in de fanshop.

De @KustboysKVO voorzagen aan poort 2 van de Diaz Arena een mooi spandoek voor @FranckBERRIER .



Maandag vanaf 19u nemen we in de Diaz Arena samen afscheid van onze 'Maestro', ingang via deze poort 2.



Eerstdaags ligt er ook een rouwboek in onze fanshop.



💚❤💛