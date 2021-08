Transfer is nakend voor groot talent van Real Madrid: Arsenal wil hem definitief overnemen

De kans is groot dat Martin Odegaard Real Madrid deze zomer definitief zal verlaten. Vorig seizoen was hij bij Arsenal actief en de Gunners waren tevreden over de Noor, want ze willen hem nu opnieuw inlijven.

Arsenal is niet goed aan het nieuwe seizoen begonnen in de Premier League met een 2-0 nederlaag tegen Brentford. De Gunners willen dan ook nog enkele versterkingen binnenhalen en één van de nieuwe spelers moet Martin Odegaard worden. Volgens Fabrizio Romano is een akkoord zelfs al zo goed als bereikt tussen Arsenal en Real Madrid. Odegaard zou een contract tot 2026 tekenen bij Arsenal, maar het is nog niet duidelijk hoeveel de transfersom zou bedragen.