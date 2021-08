OFFICIEEL: Nederlanders Anderlecht halen voorselectie Jong Oranje

Nederlanders Bart Verbruggen en Joshua Zirkzee zijn opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje.

Erwin van de Looi, coach van Jong Oranje, heeft zijn voorselectie bekend gemaakt voor het EK-kwalificatieduel van de Nederlanders tegen Moldavië op 7 september. Hij maakte nu een lijst van 32 spelers die hij eind deze maand nog zal moeten reduceren tot een definitieve selectie van 23. Anderlechtspelers Bart Verbruggen en Joshua Zirkzee haalden de voorselectie.

Voor Bart Verbruggen is het de eerste keer dat hij de voorselectie bij Jong Oranje haalt. Dat zal komen doordat hij Kompany's eerste keuze was tijdens de play-offs vorig seizoen. Hij kwam toen zes keer in actie voor paars-wit. Joshua Zirkzee heeft er al drie wedstrijden opzitten met Jong Oranje (tegen Gibraltar, Cyprus en Wit-Rusland). Voor de nieuwe spits van Anderlecht zou het dus de vierde keer kunnen zijn dat hij speelminuten krijgt bij de Nederlandse U21.