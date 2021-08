🎥 Wellenreuther geeft interview na transfer naar Willem II: "Vorig seizoen speelde ik veel en goed"

Timon Wellenreuther wordt dit seizoen door Anderlecht uitgeleend aan Willem II. Vandaag gaf de Duitse doelman zijn eerste interview.

"Het voelt als thuiskomen", vertelde Timon Wellenreuther aan ESPN NL. Tussen 2017 en 2020 speelde de Anderlecht-doelman voor Willem II, de ploeg aan wie Anderlecht hem nu een seizoen uitleent. "Ik was daarnet in het stadion en heb de supporters en het gevoel om op het veld te staan echt gemist", gaat de Duitser verder.

Voor Anderlecht was het uitlenen van Wellenreuther een logische keuze. Met Van Crombrugge, Coosemans en Verbruggen hebben ze drie andere doelmannen. Wellenreuther speelde vorig seizoen heel wat wedstrijden door de blessure van Van Crombrugge, maar hij lag wel vaak onder vuur. "Het was een goed jaar voor mij. Ik speelde veel en goed, maar het einde was niet zo best voor mij. Ik ben blij nu hier te zijn. Ik wil nu hier het team en de staf helpen om er een goed seizoen van te maken", vertelde de doelman nog over zijn periode in Brussel.