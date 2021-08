🎥 Jérémy Perbet maakt reputatie meteen waar bij FC Luik

De Franse aanvaller werkte woensdagavond zijn eerste officiële wedstrijd af in het shirt van FC Luik (Eerste Nationale). In het bekertreffen tegen Tamines deed hij wat hij overal deed: scoren, tot drie keer toe.

FC Luik plaatste zich eenvoudig voor de vierde ronde van de Croky Cup. Tegenstander RJS Tamines was een maatje te klein voor Luik. Jérémy 'Perbut' was meteen goed voor drie doelpunten in de 1-5 overwinning.

De Franse aanvaller sprak na afloop van een 'logische' zege. "Voor een aanvaller is dat eerste doelpunt altijd belangrijk. Dat ik er meteen drie kan scoren, heb ik te danken aan mijn teamgenoten. Ik had de ballen maar voor het intikken dankzij hen!"

🗣 @Officialjperbet, auteur d'un triplé : "Pour un attaquant, le premier match et le premier but sont toujours importants. J'ai réussi à en mettre trois avec l'aide de mes partenaires, j'ai été mis dans de bonnes dispositions."

De 36-jarige goalgetter kwam in het tussenseizoen over van OHL. In net geen 250 wedstrijden in de Jupiler Pro League vond Perbet 110 keer de weg naar doel. Hij deed dat voor Charleroi, Tubeke, Bergen, AA Gent en KV Kortrijk.