Pro League laat clubs kiezen: Covid Safe Tickets of social distancing in het hele stadion

Vandaag zat de Pro League samen met het COVID-commissariaat en het kabinet van de Minister van Volksgezondheid. Samen kwamen ze met het besluit dat de clubs oplegt om vanaf 23 augustus een keuze te maken tussen Covid Safe Tickets of social distancing in het hele stadion. Het allebei gebruiken zal dus vanaf de 23ste augustus niet meer mogelijk zijn.

De clubs mochten gedurende twee speeldagen gebruik maken van beide keuzes, maar nu moeten ze er dus één uithalen. De kans is zeer reëel dat elke club zal kiezen voor de Covid Safe Tickets, want zo kunnen er meer mensen naar het stadion. De Pro League werkt ook verder aan de terugkeer van bezoekende fans naar het stadion. Dat willen ze in september opnieuw mogelijk maken.