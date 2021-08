Officieel: Daouda Peeters speelt minstens één seizoen op Sclessin

Een dag nadat Hamza Rafia werd voorgesteld bij de Rouches, pakt Standard andermaal uit: Daouda Peeters, die al meetraint bij Standard, wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Juventus.

Standaard bedong bovendien een aankoopoptie op de centrale middenvelder. Daouda Peeters is een belofteninternational die in de jeugd onder meer bij Lierse en Club Brugge passeerde.

Het was Sampdoria die in 2018 Peeters kwam wegplukken in Brugge. Na 2,5 jaar Juventus wil de 22-jarige middenvelder furore gaan maken bij Standard.

De Rouches maakten de overgang van de jonge Belg bekend via een TikTok-filmpje.

Standard staat momenteel op de zevende plaats in de Jupiler Pro League. De Rouches ontvangen vrijdag KV Oostende in de opener van de vijfde speeldag.