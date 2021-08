Deense leider wil Anderlecht verlossen van Bundu: "Maar dat is onmogelijk met ons budget"

Peter Verbeke zoekt nog steeds naar een oplossing voor Mustupha Bundu. Randers FC is kandidaat om de flankaanvaller naar Denemarken te halen, maar de eersteklasser kan hem wellicht niet betalen.

Mustupha Bundu is een bekend gezicht in Denemarken. RSC Anderlecht plukte hem weg bij Aarhus GF, terwijl Bundu vorig seizoen op uitleenbasis voor FC Kopenhagen aan de slag was.

“Bundu is in mijn ogen een héél goede speler”, aldus Soren Pedersen in Bold. “Ik zou hem dan ook heel graag in mijn team willen. Maar ik denk niet dat het met ons budget mogelijk is om hem naar Randers FC te krijgen.

Leider

Voor de volledigheid: Randers is na vijf speeldagen de verrassende leider in de Deense eerste klasse. De club houdt momenteel FC Kopenhagen en FC Midtjylland af.