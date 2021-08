Cercle Brugge kiest voor een groene sponsor

Cercle Brugge heeft een nieuwe sponsor te pakken en deze is net zoals 'De Vereniging' groen.

Cercle Brugge en Itho Daalderop Belgium hebben een overeenkomst gesloten meldt 'De Vereniging' op hun website. Deze overeenkomst loopt voor minstens twee seizoenen. De link tussen het groen in de clubkleuren van Cercle Brugge en deze nieuwe sponsor is snel gevonden.

Itho Daalderop ontwikkelt en produceert innovatieve systemen. Itho Daalderop wil daarmee de aarde leefbaar houden voor toekomstige generaties en zo een duidelijk statement maken in de strijd tegen klimaatopwarming.

Bij Cercle bestaat het partnership in deze eerste fase vooral uit visibiliteit en hospitality: het logo van Itho Daalderop prijkt op heden al op de wedstrijdshirts ter hoogte van de rechterschouder, maar ook in Jan Breydel is de klimaatcreator door middel van boarding al duidelijk zichtbaar. De huidige overeenkomst die beide partijen met elkaar gesloten hebben, loopt tot juni 2023.