Memphis Depay had zijn transfer naar Barcelona anders voorgesteld

Memphis Depay is natuurlijk heel blij dat hij dit seizoen het shirt van FC Barcelona mag dragen, toch had hij het zich anders voorgesteld. Hij wilde immers dolgraag samenspelen met Lionel Messi, maar die vertrok naar Paris Saint-Germain.

"Ik heb Messi niet eens leren kennen", baalt Memphis in een interview met El Periódico. "Hij zou later in de voorbereiding aansluiten vanwege zijn deelname aan de Copa América. Helaas heb ik niet even dag tegen hem kunnen zeggen."



Toch heeft Memphis het naar zijn zin in Barcelona. "Iedereen is heel aardig en maakt de aanpassing makkelijk. Gerard Piqué heeft me veel geholpen, omdat zijn Engels goed is. Met Jordi Alba heb ik veel plezier. En natuurlijk, Frenkie de Jong en Sergiño Dest: die twee kende ik al. Het is een leuke kleedkamer."