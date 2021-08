The Special One meteen succesvol met AS Roma

José Mourinho wint zijn eerste officiële match met AS Roma op het veld van Trabzonspor.

AS Roma, een ploeg die Champions League en Europa League gewoon is, treedt dit seizoen met José Mourinho aan in de voorrondes van de Conference League. De eerste officiële wedstrijd van AS Roma onder het bewind van de nieuwe coach werd alvast een succes. De mannen uit de Italiaanse hoofdstad gingen winnen op het veld van Trabzonspor in Turkije met 1-2.

Het eerste doelpunt viel pas na de rust. Lorenzo Pellegrini wist Roma de voorsprong te geven, maar Andreas Cornelius maakte op het uur gelijk. De bevrijdende treffer kwam er uiteindelijk pas in minuut 81. Eldor Sjomurodov uit Oezbekistan schonk Roma & 'The Special One' de overwinning. Deze zondag beginnen ze aan de Serie A. Met een thuiswedstrijd tegen Fiorentina staat hen meteen een serieuze test te wachten.