KV Oostende haalt hard uit na discutabel doelpunt: "Grote willekeur in beslissingen. Ofwel onkunde, ofwel moedwillig"

AA Gent deed het eerder dit seizoen al voor, nu komt ook KV Oostende met een officieel statement naar aanleiding van een scheidsrechterlijke beslissing. Aanleiding is de 1-0 van Amallah in Standard-KV Oostende, al dan niet vanuit buitenspel.

Via de officiële kanalen klagen de kustboys aan dat 'een wedstrijd (opnieuw) beslist werd door een zeer discutabele arbitrale beslissing.' Vooral het feit dat de buitenspel lijn niet getoond werd, roept vragen op. Lees het statement hieronder.

Bedenking 1: Waarom hebben we een VAR-systeem? Toch om bij dergelijke fases zwart op wit te kunnen aantonen of het al of niet buitenspel is? Wij zagen dit op het EK voetbal toch niet gebeuren in pakweg de finale tussen Italië en Engeland.



Bedenking 2: Als de VAR dan niet werkt, waarom gaat scheidsrechter Visser dan niet zélf eens naar het scherm kijken? Dan zou hij op basis van de beelden die er wél zijn, toch kunnen oordelen dat dit meer dan waarschijnlijk buitenspel is? Maar dat mag dan wellicht weer niet omdat het geen ‘Clear and Obvious Error’ betreft. Een term die te pas en te onpas wordt gebruikt om de beslissingen van de scheidsrechters goed te praten. We kijken nu alweer uit naar het babbeltje van Frank De Bleeckere van het Referee Department op maandag …



Trouwens, was er enkele maanden geleden op Moeskroen dan een ‘Clear and Obvious Error’ toen niemand minder dan Lawrence Visser in het VAR-busje signaleerde dat een doelpunt van Sakala moest worden afgekeurd nadat Theate na een hoekschop buitenspel zou hebben gestaan? “Wij zagen bepaalde zaken die jullie niet kunnen zien,” was toen de uitleg. Niemand begreep het, maar in de ogen van de VAR was het toen dus wél een ‘Clear and Obvious Error’.



Of wat te zeggen van Mehdi Carcela die vorig seizoen in KVO – Standard Jack Hendry van het veld trapte na een overtreding die donkerrood verdiende? Geen ‘Clear and Obvious Error’? Ook vorig seizoen verloren we trouwens op Standard na voorafgaandelijk buitenspel. Toen geen sprake van een ‘VAR-check’.



Wij zijn ervan overtuigd dat het VAR-systeem een meerwaarde kan zijn voor ons voetbal, maar enkel als dit correct én consequent wordt toegepast. En dat is nu niet het geval.



Er heerst (te) grote willekeur in beslissingen. Ofwel uit onkunde, ofwel moedwillig. Dat laatste willen we eigenlijk niet denken. Hoewel het niet zelden is dat een beslissing toch in het voordeel van een G5-ploeg (of is het intussen G6 of G7, wie bepaalt dit?) uitdraait.

Last but not least was er dan ook nog een tweede gele kaart voor Arthur Theate, terwijl de aanvaller van Standard zélf Theate aanloopt.



Helaas wordt een wedstrijd in België opnieuw beslist door een fout van de arbitrage. Spelers, trainers, bestuurders, … moeten verantwoording afleggen voor hun acties, waarom de scheidsrechters en de Belgische voetbalbond niet?

Om met een positieve noot te eindigen, willen we Standard bedanken voor de uitmuntende ontvangst gisteren én voor de sportiviteit ná de wedstrijd, met een grootse reactie van Standard-trainer Mbaye Leye. De interactie tussen beide trainers live op TV ná de wedstrijd is nu al hét interviewmoment van het weekend.