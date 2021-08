Interesse van Leeds United in Noa Lang is bekoeld

Transferexpert Fabrizio Romano stelt dat de Premier League-club niet eens in gesprek is met het management van de Club Brugge-aanvaller. 'Weken geleden stond Lang in de belangstelling van Leeds, maar nu niet', schrijft de transferexpert op Twitter. De Engelsen zouden op zoek zijn naar andere versterkingen.

Het lijkt er dus op dat Noa Lang (voorlopig) bij Club Brugge gaat blijven.

Leeds are currently not in talks to sign Noa Lang from Club Brugge or Matheus Cunha from Hertha - not even with their agents. ⚪️❌ #LUFC



Noa Lang had interest from Leeds weeks ago, not now. Cunha is in Atletico list as new striker. Leeds are looking for different signings.