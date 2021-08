Oefencomplex van RSC Anderlecht kleurde voor één keer helemaal blauw

Bijzonder volk op Neerpede vanmiddag. Op het kleine kunstgrasveld werden er de hele dag fysieke testen afgelegd. Niet door spelers van paars-wit, wel door kandidaat-politieagenten van de Federale Politie.

De Federale Politie organiseerde haar testdagen voor kandidaat-politieagenten in het oefencomplex van RSC Anderlecht. Een hele dag lang werden nieuwe rekruten onderworpen aan een reeks fysieke testen op kunstgrasveld van Sporting.

RSC Anderlecht stelde voor deze testdagen met plezier haar faciliteiten ter beschikking van de Federale politie. Deze testdag was slechts één van de uitingen van een breder, belangrijk partnership tussen de club en de lokale overheden.

"Wie niet slaagde voor de fysieke proeven, weet dat er nog werk aan de winkel is. Anderen waren alleen gekomen om leden van de zone te ontmoeten en te ontdekken wat ze van de interventies bij ons kunnen verwachten", aldus Sarah Frederickx, woordvoerster van de politiezone Brussel-Zuid. "We zijn blij dat we voor deze dag hebben kunnen samenwerken met RSCA. De samenwerking zou permanent kunnen worden."