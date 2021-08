Voormalige AA Gent-aanvaller zou met zekerheid van club veranderen en PSV toont interesse

Zien we Alexander Sorloth binnenkort opnieuw wat dichter bij België spelen?

De Noorse spits werd vorig seizoen door RB Leipzig naar de Bundesliga gehaald om Timo Werner te doen vergeten maar met 5 doelpunten en 2 assists in een heel seizoen, bleven de Duitsers toch wat op hun honger zitten.

Verschillende media melden dat PSV nu geÏnteresseerd zou zijn om de voormalige aanvaller van AA Gent een jaartje te huren mét aankoopoptie. Ook enkele Turkse clubs en Marseille werden al gelinkt aan Sorloth.

In Turkije is Sorloth zeer geliefd, na een jaar Trabzonspor scoorde hij 24x in 34 duels. De vader van de speler liet eerder al weten dat zijn zoon deze maand gegarandeerd nog naar een andere club zal trekken.