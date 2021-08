Engels analist vol lof over debuut van Romelu Lukaku: "Chelsea zal dit seizoen schitteren dankzij hem"

Romelu Lukaku had amper een kwartier nodig om zijn eerste doelpunt in loondienst van Chelsea te maken. Daarnaast speelde hij ook een sterke partij. De spits lijkt de Engelse voetbalharten na amper één wedstrijd meteen veroverd te hebben.

Vrijwel iedereen was lovend over zijn debuut. Chelsea won de derby op het veld van Arsenal dan ook vrij eenvoudig. Romelu Lukaku brak op het kwartier de score open en was ook betrokken bij het tweede doelpunt.

Gary Lineker is alvast fan van de 28-jarige Rode Duivel en maakte dat ook meteen duidelijk op zijn Twitter-account: “Een absolute topspits.”

En daar bleef het niet bij. Volgens de Engelse analist hebben The Blues een gouden zaak gedaan met de komst van hun nieuwe spits: “Chelsea zal onder impuls van Lukaku schitteren dit seizoen.”