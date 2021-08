Odilon Kossounou (ex-Club Brugge) maakt indruk in de Bundesliga en verschijnt meteen in team van de week

De Bundesliga is inmiddels twee speeldagen ver, en de 20-jarige Ivoriaan stond evenveel keer in het basiselftal van Bayer Leverkusen. Het vertrouwen in hun jonge verdediger is dus groot. Bayer Leverkusen won dit weekend ruim met 4-0 van Borussia Mönchengladbach.

De ex-verdediger van Club Brugge speelde een sterke wedstrijd. Hij werd door Sofascore meteen in het team van de week in de Bundesliga gezet. Daar staan met Serge Gnabry, Emil Forsberg , André Silva en Dominik Szoboszlai enkele klinkende namen.

De piepjonge verdediger verliet afgelopen zomer Club Brugge voor een recordbedrag van bijna 30 miljoen euro.

🇩🇪 | Team of the Week



An entertaining weekend of Bundesliga fixtures is behind us, so it's now time to reveal our TOTW! ⬇️



The XI is dominated by Bayer Leverkusen and RB Leipzig as they feature four players each, while Dominik Szoboszlai is our Player of the Week! 🌟 pic.twitter.com/2JZYkQzAYa