'Tottenham wil dit seizoen wél een woordje meepraten en richt pijlen op pijlsnelle winger van concurrent'

Tottenham Hotspur wil zich dit seizoen mengen in de debatten in de Premier League. De Londenaren hopen voor het sluiten van de transfermarkt extra snelheid aan hun kern toe te voegen.

The Telegraph weet dat Tottenham Hotspur en Wolverhampton Wanderers onderhandelen over de transfer van Adama Traoré. Noni Madueke was plan A van the Spurs, maar laatstgenoemde mag niet vertrekken bij PSV.

Wolves is echter ook niet van plan om de pijnsnelle flankaanvaller voor een appel en een ei te laten vertrekken. Daniel Levy kreeg dan ook te horen dat er minstens vijftig miljoen euro op tafel zal moeten komen.