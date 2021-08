🎥 Didier Lamkel Zé komt met vreemde anekdote: ploegmaats in staking om hem van training te weren

Didier Lamkel Zé ligt niet meer zo goed in de groep bij Royal Antwerp FC, zoveel is ondertussen duidelijk.

Het geval Didier Lamkel Zé is ondertussen meer dan bekend, maar een transfer heeft hij - ondanks openlijke flirts met onder meer Anderlecht en Standard - nog niet te strikken.

De waarheid

In een aflevering van Around The Goal zal hij zijn waarheid eens integraal vertellen op dinsdagavond, zo blijkt.

In een preview geeft hij alvast aan dat hij vorig seizoen eens een maaltijd miste samen met Dieumerci Mbokani en dat zijn ploegmaats de dag nadien niet wilden dat hij zou meetrainen. Ze zouden in staking zijn gegaan en zo de Kameroener van de training hebben geweerd.