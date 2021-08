KRC Genk heeft eindelijk nieuwe aanvaller beet: Nigeriaan legt vandaag medische testen af

KRC Genk heeft zijn nieuwe spits zo goed als beet. Ike Ugbo, vorig seizoen nog uitgeleend aan Cercle Brugge, zal zijn moederclub Chelsea verlaten voor een avontuur bij de Limburgers.

Zelfs Fabrizio Romano bracht het nieuws van Ugbo de voorbije dagen en dan weet je dat er echt iets gaande is. Volgens Het Nieuwsblad zou de transfer vandaag ook afgehandeld kunnen worden, want Ugbo zou in België geland zijn voor zijn medische testen.

De Nigeriaanse aanvaller maakte vorig seizoen een sterke indruk in de Jupiler Pro League. Zo was hij bij Cercle Brugge goed voor 17 doelpunten in 34 wedstrijden. Het is nog onduidelijk wat de transfersom is voor Ugbo.