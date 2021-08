Degryse zou een paar opvallende keuzes maken in selectie Rode Duivels: "Saelemaekers en waarom niet Castro-Montes?"

Roberto Martinez heeft al aangegeven dat hij zijn selectiepolitiek niet snel zal veranderen en dat voor het WK in Qatar de groep die het EK speelde niet al te veel zal wijzigen. Marc Degryse heeft daar toch een paar bedenkingen bij.

Degryse vindt dat Martinez voor de komende interlands vooral voor heel fitte spelers moet kiezen. “Ik bedoel maar: het WK in Qatar is al over vijftien maanden. Je moet niet nodeloos tijd verliezen. Daarom zou ik graag zien dat Martínez nu namen kiest die én fit zijn én van wie je kunt zien wat ze waard zijn. Bijvoorbeeld op de positie rechts in de pocket. Daar zijn mogelijk Mertens, De Bruyne én Doku out. Ik zou daarom een kans geven aan De Ketelaere en Théo Bongonda", klinkt het in HLN.

Maar ook op andere posities geldt hetzelfde. "Op de rechter wingback moet je het mogelijk stellen zonder Meunier en Thorgan, terwijl Castagne ritme mist. Daarom denk ik nu meteen aan Foket, Saelemaekers en waarom niet Castro-Montes? Het is jammer dat de selectie komt voor hun Europese wedstrijd van donderdagavond en de topper Gent-Club Brugge van zondag. Maar ik zou hem toch volgen."