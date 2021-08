Moeskroen dient klacht in omdat speler geen coronatest voorlegde, maar... die wel al volledig gevaccineerd is

Moeskroen verloor op de eerste speeldag van RWDM, maar wil daar nu nog een staartje aan laten komen. De Henegouwers dienden klacht in bij de KBVB omdat de coronapapieren van middenvelder Glenn Claes niet in orde zouden zijn. Een zaak die weinig kans op slagen heeft...

Moeskroen wordt donderdag gehoord op de bond omwille van die klacht. Claes zou in aanloop van het duel geen negatieve coronatest hebben voorgelegd. Moeskroen speelde die match sowieso al onder voorbehoud.

Maar... Claes is al sinds eind juli volledig gevaccineerd en hoeft dus geen PCR-test meer voor te leggen. Er is waarschijnlijk een fout gebeurd bij het doorsturen van de gegevens, waardoor de covid safe-gegevens van Claes niet in het systeem werden opgenomen.

Maar de klacht van Moeskroen heeft dus weinig kans op slagen...