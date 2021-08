Sportief directeur Waasland-Beveren wil vooral weer plezier zien op de Freethiel: "Er was veel negativiteit"

Waasland-Beveren is aan zijn avontuur in 1B begonnen met een 3 op 6. Op de Freethiel werd voorbije weekend verloren van Deinze. Een opdoffer na de 2-3-zege op de openingsspeeldag in Lommel. Afgezien van de resultaten, willen ze bij Waasland-Beveren weer een positieve beleving zien.

Sportief directeur Roger Stils is sinds januari 2021 aan de slag bij Waasland-Beveren en geeft in Sport/Voetbalmagazine aan waar hij naartoe wil. "We gaan dit seizoen ongetwijfeld wedstrijden verliezen, maar ik wil wél dat de mensen denken: wow, het is ook fun."

Dat zou een aanzienlijk verschil kunnen zijn in vergelijking met vorig seizoen. "Er waren dit jaar momenten waarop ik dacht: hier is niet voldoende plezier. Uiteraard is dat er niet als je vaak verliest, maar er was veel negativiteit."

Deze club had nood aan een reset

Toen Stilz aan zijn opdracht begon, had hij al snel door dat er veel werk op de plank lag. In de periode voordien werden er geen stappen gezet. "Niemand zag progressie. Deze club had nood aan een reset. Dat hebben we gedaan. Ik hoop dat jullie straks allemaal zeggen: ze hebben écht beslissingen genomen en iets gecreëerd. We maken een betere club."