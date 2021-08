Werpt Deinze overbodige Anderlecht-speler reddingsboei toe?

Vorig seizoen werd Sieben Dewaele door Anderlecht verhuurd aan Heerenveen. Daarin kwam de belofteninternational niet verder dan twee basisplaatsen en vijf invalbeurten in de Eredivisie. Dit seizoen keerde Dewaele terug naar Anderlecht, waar hij niet op speelkansen moet rekenen.

En dus zoekt paars-wit naarstig naar een oplossing voor de 22-jarige middenvelder, die zijn laatste contractjaar ingegaan is. 1B-club KMSK Deinze toont interesse om Dewaele op huurbasis naar Oost-Vlaanderen te halen.

De medekoploper in 1B is echter niet bereid om het loon van Dewaele te betalen, maar wil in de plaats daarvan een nader te bepalen huursom betalen aan Anderlecht.

In het seizoen 2019-2020 begon Sieben Dewaele, veelal als inverted wingback, aan het seizoen bij Vincent Kompany. Na vijftien optredens verdween hij na nieuwjaar helemaal uit de gratie.