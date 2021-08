CR7 neemt afscheid van Juventus: "Niet alles bereikt wat we wilden, maar wel een prachtig verhaal geschreven"

De spraakmakende transfer van Cristiano Ronaldo naar Manchester United zindert nog na. In Engeland staan de kranten vol over de terugkeer van CR7 naar zijn oude liefde. Maar eerst was er ook nog tijd om afscheid te nemen van Juventus.

“Ik vertrek vandaag bij een geweldige club, de grootste club in Italië en zeker een van de grootste in heel Europa”, schrijft Ronaldo op zijn Instagram. “Ik heb mijn hart en ziel gegeven voor Juventus en ik zal mijn hele leven houden van de stad Turijn." Ik heb mijn hart en ziel gegeven voor Juventus "De fans van Juventus hebben me altijd gerespecteerd en ik heb geprobeerd mijn dank daarvoor te uiten door iedere wedstrijd, ieder seizoen en ieder toernooi voor hen te vechten. Terugkijkend kunnen we stellen dat we prachtige dingen hebben bereikt. We hebben niet alles bereikt waarop we hoopten, maar we hebben samen een prachtig verhaal geschreven.” “Ik ben voor altijd een van jullie. Jullie zijn deel van mijn geschiedenis, net als ik voel dat ik deel van die van jullie ben. Italië, Juve, Turijn, tiffosi bianconeri, jullie zitten voorgoed in mijn hart." Dit bericht bekijken op Instagram Cristiano Ronaldo (@cristiano)