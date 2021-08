Officieel: Club haalt oude bekende terug naar Jan Breydelstadion

Er was al langer sprake van en zaterdagmiddag maakte Club Brugge het officieel: Wesley Moraes keert tijdelijk terug naar Jan Breydel.

De Braziliaan (24) wordt voor een seizoen gehuurd van Aston Villa, waar de spits na een zware knieblessure niet meer aan spelen toekwam. Club Brugge bedong geen aankoopoptie op Wesley Moraes.

Bij zijn vorige passage in Brugge was Wesley in 130 wedstrijden goed voor 38 doelpunten en 14 assists. Bij Aston Villa ligt de Braziliaan nog tot medio 2024 onder contract.