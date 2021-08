Ook dit was de voetbalavond op de Europese velden: Ngonge scoort tweemaal tegen PSV, Real wint met invaller Hazard

Een aantal zaken nog mee te geven van op de Europese velden: de avond van Ngonge en Hazard en het verloop hiervan. Hiervoor trekken we uiteraard naar Nederland en Spanje. In La Liga viel op dat Eden Hazard bij Real Madrid op de bank moest starten.

Eerder op de avond had de 21-jarige Cyril Ngonge in de Nederlandse Eredivisie met Groningen al de verplaatsing gemaakt naar Eindhoven. PSV wilde het mislopen van de Champions League doorspoelen met een zorgeloze avond, maar dat was buiten Ngonge gerekend. De jonge Belgische winger wiste de 1-0 van Gakpo uit met twee doelpunten rond het kwartier.

Na een owngoal leek de ruststand 2-2 te worden, maar in de zevende minuut van de extra tijd slikte Groningen nog een doelpunt in de eerste helft. Dat was een tik waar het niet meer van kon herstellen. PSV maakte er finaal nog een ruime 5-2-zege van. Ngonge heeft zijn visitekaartje wel afgegeven, hij speelde 88 minuten.

Photonews

Of Eden Hazard aan speelminuten ging geraken, moest hij nog afwachten. De Rode Duivel begon uit bij Real Betis op de bank. De Madrilenen hadden het een uur lang niet onder de markt met Betis, maar na voorbereidend werk van Vinícius en Benzema scoorde Carvajal wel de 0-1. Pas twaalf minuten voor tijd kwam Hazard van de bank toen hij Vinícius kwam vervangen.

Thibaut Courtois stond wel de volledige wedstrijd tussen de lijnen en moest in de 97ste minuut nog een redding verrichten om er voor te zorgen dat de drie punten mee gingen naar Madrid.