Pochettino neemt Messi én Mbappé mee naar Stade Reims

Paris Saint-Germain zal zondag met Kylian Mbappé en Lionel Messi in de selectie naar Stade Reims trekken.

Wout Faes en Thomas Foket kunnen mogelijk getuige zijn van het debuut van Lionel Messi bij PSG. De Argentijn gaat mee naar Stade Reims.

“Ik heb de definitieve groep nog niet samengesteld”, zei Mauricio Pochettino op zijn persconferentie. “Onze bekende drie aanvallers zullen er echter zeker bij zitten. Of ze in de basis staan weet ik nog niet. Dan zien we morgen wel.”

Volgens Pochettino blijft Mbappé nog steeds bij PSG. “Mbappé heeft mij niet gezegd dat hij weggaat en aangezien hij heel hard werkt op de training is er geen aanleiding hem niet mee te nemen.”