Frankrijk in de ban van debuut Lionel Messi in Reims, tickets op zwarte markt voor 1000 euro

Na enkele weken wachten is het eindelijk zover: het debuut van Lionel Messi bij PSG.

Messi is al even in Parijs maar werd nog niet klaar geacht om te spelen bij PSG. Zondagavond maakt hij hoogstwaarschijnlijk zijn debuut bij Stade Reims. Het stadion in Reims biedt plek aan amper 20.000 supporters terwijl veel meer mensen niets van het debuut van De Vlo willen missen.

Volgens de Franse krant L'Equipe zouden de tickets voor deze wedstrijd op de zwarte markt voor zo'n 1.000 euro verkocht worden, een hallucinant bedrag.

Twee Belgen zullen alvast op de eerste rij getuige zijn van het debuut van Messi. Met Wout Faes (ex-KVO) en Thomas Foket (ex-Gent) heeft Stade Reims twee Belgen in de selectie die aan de aftrap verwacht worden.