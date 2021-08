Rangers wint 426e Old Firm derby met kleinste verschil tegen Celtic

In Schotland stond er voor het eerst in anderhalf jaar nog eens een derby tussen Celtic en de Rangers mét publiek. De Rangers hebben nog maar eens laten zien dat ze de nieuwe waardemeter zijn in het Schotse voetbal en wonnen met 1-0.

Comeback Rangers

Van 2012 tot 2020 kroonde Celtic zich negen keer op rij tot kampioen in Schotland. Dat had natuurlijk alles te maken met de degradatie van Rangers na het faillissement van de club. De Rangers hadden sindsdien maar één doel: de hegemonie van aartsrivaal Celtic doorbreken.

Daar slaagden ze vorig seizoen in, 5 seizoenen na de promotie richting de Scottish Premiership. In de onderlinge duels met Celtic werd al snel duidelijk dat de Rangers helemaal terug waren. Het is al 7 duels geleden dat Celtic nog eens kon winnen van de Rangers.

426e Old Firm

De Old Firm Derby van zondag was al de 426e keer dat de twee aartsrivalen elkaar treffen in een officiële wedstrijd. Celtic won al 159 keer, de Rangers 166 keer en er werd 100 keer gelijkgespeeld. En ook nu slaagde Celtic er niet in om iets aan de negatieve reeks te doen tegen de buren.

De troepen van Steven Gerrard (die zelf thuis bleef door COVID) klopten Celtic met het kleinste verschil, een doelpunt van Filip Helander volstond voor de Rangers om de drie punten thuis te houden. In de slotfase kreeg de Japanner Kyogo Furuhashi nog tweemaal een grote kans om Celtic op gelijke hoogte te zetten, maar slaagde er niet in.