United-fans zijn zeker na terugkeer Ronaldo: "Het zou me verbazen als we de Premier League niet winnen nu"

Back where he belongs? De fans van Manchester United zijn alleszins ongelooflijk tevreden met de komst van Cristiano Ronaldo.

Eleven Sports trok zaterdag naar Old Trafford om reacties te sprokkelen van enkele United-fans en die waren stuk voor stuk laaiend enthousiast over de komst van Ronaldo.

Enkelen zeggen bijvoorbeeld dat de Premier League-titel hen nu niet meer kan ontgaan en misschien komt de Champions League-trofee ook naar Old Trafford. "Het zou me verbazen als we de titel niet pakken nu", klinkt het bij een fan.