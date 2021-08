OFFICIEEL: Seraing haalt goalgetter tijdelijk terug

Na een schitterend seizoen in 1B ging Georges Mikautadze dit seizoen voor de doorbraak bij FC Metz in de Ligue 1. Zover kwam het niet, waardoor de Georgische spits ook dit seizoen op uitleenbasis zal spelen voor Seraing.

Les Métallos maakten maandagavond bekend dat er een overeenkomst werd gevonden voor een nieuwe huur van Georges Mikautadze (20), die afgelopen seizoen furore maakte in 1B. Bij Metz mocht hij op de openingsspeeldag 1 minuut invallen, voor het overige kwam hij niet aan spelen toe in de Ligue 1.

❤️🖤 @MikautadzeG est de retour !



➡️ C'est officiel, le @FCMetz nous prête à nouveau notre goleador ! Welcome back, Mister Georges ! 👌 pic.twitter.com/aj5NrZWNY2 — RFC Seraing Officiel (@RfcSeraing167) August 30, 2021

Vorig seizoen was Mikautadze het speerpunt van Seraing. In 24 wedstrijden was Mikautadze goed voor 22 doelpunten en 2 assists. Het leverde hem bovendien zijn eerste selecties op voor de Georgische nationale ploeg.