Heel bizar: Europese tegenstander van Antwerp geeft Lazio bewust het verkeerde mailadres om transfer van sterkhouder te blokkeren

Sommige ploegen doen er alles aan om hun sterkhouders te houden, ook Eintracht Frankfurt. Lazio leek Filip Kostic beet te hebben, maar de Duitse clubleiding bedacht een listige truc om de deal alsnog af te wenden. Zo gaven ze bewust een fout mailadres.

De transfer leek zo goed als rond: Lazio was bereid om een bedrag van vijftien miljoen euro op te hoesten. Ook de 28-jarige Serviër zat met zijn gedachten al in Rome.

Eintracht Frankfurt daarentegen had geen zin in een vertrek en speelde het spelletje sluw. Zo gaven ze volgens Italiaans journalist Gianluca Di Marzio bewust het foute mailadres aan Lazio.

Hierdoor kon men de flankaanvaller vertellen dat er nooit een bod voor hem was binnengekomen. Tot de bewuste mail plots, via zijn manager, in handen kwam van de speler. De furieuze Filip Kostic weigerde te trainen en kwam afgelopen weekend niet in actie op het veld van Arminia Bielefeld.

Achteraf probeerde de club van Maurizio Sarri het opnieuw, deze keer met een juist mailadres. Maar de Duitse club weigerde het bod. Uiteindelijk koos Lazio voor Mattia Zaccagni, die overkomt van Hellas Verona. Filip Kostic daarentegen heeft bij Frankfurt nog een contract tot 2023. Het blijft maar de vraag of hij binnenkort in de Europa League in actie komt tegen Antwerp.